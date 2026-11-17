UP Anganwadi Bharti 2026: यूपी के इन जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायिका पदों पर हो रही भर्ती, जल्द कर लें अप्लाई
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अन्य जनपदों में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर भर्ती चल ...और पढ़ें
HighLights
यूपी में लखनऊ सहित अन्य जिलों में हो रही भर्ती।
12th पास महिला उम्मीदवार कर सकती हैं अप्लाई।
बिना परीक्षा और इंटरव्यू के होगा चयन।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (Aganwadi Karykatri) एवं आंगनवाड़ी सहायिका (Aganwadi Sahayika) के रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। जो भी महिला उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित तिथि के अंदर फॉर्म भर सकती हैं। आवेदन की लास्ट डेट जनपद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित है जिसकी जानकारी आप नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं।
शैक्षिक योग्यता एवं उम्र
आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका पदों पर केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले से भर्ती के लिए फॉर्म भर रहीं हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है वहीं परास्नातक अधिकतम योग्यता है।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाली महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी गई है।
जनपद के अनुसार पदों की संख्या एवं आवेदन की लास्ट डेट
|जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी कार्यकत्री
|आवेदन की लास्ट डेट
|जिला/पद की संख्या/आंगनवाड़ी सहायिका
|आवेदन की लास्ट डेट
|लखनऊ- 72
|03 दिसंबर 2026
|लखनऊ- 72
|03 दिसंबर 2026
|पीलीभीत- 153
|03 दिसंबर 2026
|पीलीभीत- 153
|03 दिसंबर 2026
|हरदोई- 315
|26 नवंबर 2026
|संत कबीर नगर- 112
|06 दिसंबर 2026
|बलिया- 242
|26 नवंबर 2026
|हरदोई- 333
|26 नवंबर 2026
|बदायूं- 391
|24 नवंबर 2026
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आवेदन की स्टेप्स
- यूपी आंगनवाड़ी भर्ती आवेदन पत्र 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
- इसके बाद न्यू आंगनवाड़ी भर्ती रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- इसके बाद फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
UP Aganwadi Worker Application form
इस भर्ती में आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की फीस जमा नहीं करनी है। अर्थात सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार पूर्ण रूप से निशुल्क आवेदन पत्र भर सकती हैं।
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