इस राज्य में कॉन्स्टेबल सहित विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, 25 नवंबर से भरे जा सकेंगे फॉर्म; 12वीं पास कर पाएंगे अप्लाई
पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड सहित ग्रुप सी के 1694 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ...और पढ़ें
HighLights
उत्तराखंड पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती।
25 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का एलान किया गया है.नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी।
12th पास इस भर्ती के लिए कर पाएंगे अप्लाई
यूकेएसएसएससी पुलिस कॉन्स्टेबल एवं अन्य पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र पद के अनुसार 25/30/35 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी गई है। उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार होगी।
सभी अभ्यर्थी पद के अनुसार पात्रता चेक करने के लिए नीचे दी गई नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें उसके बाद ही आवेदन पत्र भरें।
महत्वपूर्ण तिथियां
|नोटिफिकेशन जारी होने की डेट
|17 नवंबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तिथि
|25 नवंबर 2026
|फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|25 दिसंबर 2026
|आवेदन में करेक्शन करने की डेट्स
|28 से 30 दिसंबर 2026
|लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि
|4 अप्रैल 2026
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कॉन्स्टेबल सहित ग्रुप C के कुल 1694 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|
उत्तराखंड कॉन्स्टेबल – जिला पुलिस (पुरुष), उत्तराखंड पुलिस विभाग
|464
|
उत्तराखंड कांस्टेबल – PAC / IRB (पुरुष), उत्तराखंड पुलिस विभाग
|264
|
उत्तराखंड कांस्टेबल – जिला पुलिस (महिला), उत्तराखंड पुलिस विभाग
|238
|
फायरमैन (पुरुष / महिला), उत्तराखंड पुलिस विभाग
|201
|
वन रक्षक, वन विभाग, उत्तराखंड
|171
|
विशेष बाघ रक्षक, वन विभाग, उत्तराखंड
|75
|
जेल वार्डर, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखंड
|117
|
महिला जेल वार्डर, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखंड
|27
|
सचिवालय रक्षक, सचिवालय प्रशासन-3, उत्तराखंड
|54
|
आबकारी कांस्टेबल, आबकारी विभाग, उत्तराखंड
|45
|
परिवहन कांस्टेबल, परिवहन विभाग, उत्तराखंड
|18
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर भरा जा सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र भरने के साथ आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 150 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी। अनाथ अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।