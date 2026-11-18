जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड सहित अन्य ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का एलान किया गया है.नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी।

12th पास इस भर्ती के लिए कर पाएंगे अप्लाई यूकेएसएसएससी पुलिस कॉन्स्टेबल एवं अन्य पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र पद के अनुसार 25/30/35 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी गई है। उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार होगी।

सभी अभ्यर्थी पद के अनुसार पात्रता चेक करने के लिए नीचे दी गई नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें उसके बाद ही आवेदन पत्र भरें।