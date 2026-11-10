उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका; रजिस्ट्रेशन के लिए यहां देखें डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा (UKPSC) ने लोअर पीसीएस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन को शुरू कर दिया है। इस भर्ती के जरिये नायब तहसीलदार, सप्लाई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार उत्तराखंड लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।