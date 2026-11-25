जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक जरूरी सूचना है। यूकेपीएससी लोअर पीसीएस की परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास केवल कल यानी 26 नवंबर तक का ही मौका है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक UKPSC Lower PCS 2026 के लिए पंजीकरण नहीं किया है। वे केवल कल तक ही आवेदन कर सकते हैं।

यूकेपीएससी लोअर पीसीएस के लिए योग्यता इस परीक्षा के लिए केवल वे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है। आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 के आधार पर होगी।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण से 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे के लिए होगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा कुल 600 अंकों के लिए आयोजित होगी।