UGC Recruitment 2026: यूजीसी में विभिन्न पदों पर हो रही भर्ती, 20 नवंबर है लास्ट डेट; पात्रता-चयन सहित पूरी डिटेल करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की ओर से विभिन्न पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। वैकेंसी के लिए आवेदन 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026 तक जारी रहेंगे।

अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल पोर्टल recruitment.ugc.ac.in जाकर भर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 6 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए चयन इंटरव्यू/ स्किल टेस्ट के आधार पर किया जायेगा। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार 30 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक प्रतिमाह सैलरी प्रदान की जाएगी। नियुक्ति की अवधि 1 साल के लिए है।