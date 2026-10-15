ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती, 27 अक्टूबर से पहले कर लें अप्लाई बाद नहीं मिलेगा दोबारा मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान है, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करने का एक बेहतरीन अवसर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, तो 27 अक्टूबर से पहले इस भर्ती के लिए आवेदन अवश्य कर लें। बता दें, कोर्ट मास्टर भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम में ही स्वीकार किए जाएंगे।

कौन कर सकते हैं कोर्ट मास्टर के पदों पर आवेदन कोर्ट मास्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को शॉर्टहैंड में दक्षता होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी शॉर्टहैंड 120 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु 56 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैसे होगा चयन जमा किए गए आवेदन-पत्र की स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को शॉर्टहैंड स्किल टेस्ट और अंग्रेजी टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर ही उम्मीदवारों की नियुक्ति कोर्ट मास्टर के पद पर की जाएगी।