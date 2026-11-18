जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्टेनोग्राफर के पदों पर सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड SSC ने SSC Grade C Stenographer Vacancy 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टेनोग्राफर के कुल 320 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 08 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।

कैसे होगा चयन स्टेनोग्राफर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 200 अंकों के लिए आयोजित होगी। सामान्य जागरूकता विषय से 100 अंकों के 100 सवाल और अंग्रेजी विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित होगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

SSC Grade C Stenographer LDCE Notification 2026 कैसे करें स्टेनोग्राोफर ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन स्टेनोग्राफर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से ग्रुप-सी के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं।