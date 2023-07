SSC Delhi Police, CAPF SI 2023: कल जारी होगा दिल्ली पुलिस एवं CAPF सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा Notification

SSC Delhi Police CAPF SI Notification 2023 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) कल यानी 20 जुलाई 2023 को दिल्ली पुलिस एसआई एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही एसएससी की ओर से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी आवेदन पत्र 20 अगस्त 2023 तक भर सकेंगे।

SSC Delhi Police, CAPF SI Notification 2023: एसएससी दिल्ली पुलिस एवं CAPF के लिए कल जारी होगा नोटिफिकेशन।

SSC Delhi Police, CAPF SI Notification 2023: दिल्ली पुलिस एसआई एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2023 के लिए कल नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस एसआई एवं विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB) भर्ती की नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से डाउनलोड कर सकेंगे। SSC Delhi Police, CAPF SI Notification 2023: कल से शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन प्रॉसेस एसएससी की ओर से एसआई एवं CAPF भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे 20 जुलाई 2023 यानी कल से आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2023 निर्धारित की गयी है। उम्मीदवार आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर भर सकेंगे। Sub Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces Examination, 2023: क्या होनी चाहिए योग्यता इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। SSC CPO Exam 2023: चयन प्रक्रिया इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा से होकर गुजरना होगा। परीक्षा में दो प्रश्न पत्र पेपर-1 व पेपर-2 होगा। जो उम्मीदवार इसमें सफलता प्राप्त करेंगे उनको शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक क्षमता परीक्षण से होकर गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण में भाग लेना होगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

