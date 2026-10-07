SCI Vacancy 2026: जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदों पर आवेदन स्टार्ट, ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई; चयन पर इतनी मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 7 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। जो भी युवा इस वैकेंसी के लिए पात्रता पूरी करते हैं औरसरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण किया हो।

अभ्यर्थी को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान और 35 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान हो।

1 सितंबर 2026 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 से कम और अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये वहीं एससी, एसटी वर्ग को 750 रुपये फीस भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।