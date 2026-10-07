NICL AO Notification 2026: एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, कल से आवेदन होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जर्नलिस्ट एवं स्पेशलिस्ट/ कैडर 1) भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन कल यानी 8 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए जायेंगे। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती की तैयारियों में लगे हैं वे आवेदन शुरू होते ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर निर्धारित है।

NICL AO Exam Date: परीक्षा तिथि भी घोषित एनआईसीएल की ओर से आवेदन के साथ ही परीक्षा तिथि का एलान भी कर दिया गया है। नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार फेज 1 परीक्षा 17 नवंबर 2026 और फेज 2 एग्जाम 22 दिसंबर 2026 को करवाया जायेगा।