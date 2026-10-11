कक्षा 1 भी नहीं पास तो भी मिल जाएगी सरकारी नौकरी, 24752 पदों के लिए इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; पढ़े पूरी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी के लिए डिग्री-डिप्लोमा सहित कई योग्यताएं होनी जरूरी होती हैं जिसके चलते कम पढ़े-लिखे लोगों का सरकारी नौकरी का सपना टूट जाता है। लेकिन, राजस्थान सरकार की ओर से सफाई कर्मी के 24752 रिक्त पदों भर्ती (Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2026) निकाली गई है जिसमें अनपढ़ व्यक्ति भी जॉब पा सकते हैं।

इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई राजस्थान सरकार की ओर से सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में अगर आप भी अनपढ़ हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। 13 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी।

स्वयं भर सकते हैं फॉर्म इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल lsg.rajasthan.gov.in अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल sso. rajasthan.gov.in से Login करने के उपरान्त Citizen apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal Online Application Form का चयन करें। करके मांगी गई डिटेल भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा।