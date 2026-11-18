जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया है। जो उम्मीदवार जेई के पदों पर तय समय-सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे। वे आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर आज यानी 18 नवंबर, 2026 से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 17 दिसंबर, 2026 तक का समय दिया गया है।

कितनी की होनी चाहिए पढ़ाई जूनियर इंजीनियर के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पद से संबंधित विषय में स्नातक या डिप्लोमा किया होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास देवनागरी हिंदी लिपि का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी, 2027 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में कुछ वर्षों की छूट भी दी जाएगी।

कैसे होगा जेई के पदों पर चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में भाग-1 से 40 अंकों के सामान्य ज्ञान और 80 अंकों के सवाल संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे के लिए आयोजित होगी। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार अगले चरण की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे।

इन 5 स्टेप्स से करें अप्लाई जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन दोबारा शुरू हो गए हैं। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए जेई के पदों पर आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इन स्टेप्स की मदद से उम्मीदवार स्वयं अप्लाई कर सकते हैं।