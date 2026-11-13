RRB Station Master Vacancy 2026: रेलवे स्टेशन मास्टर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे भर्ती बोर्ड स्टेशन मास्टर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जो उम्मीदवार रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सके हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 25 नवंबर, 2026 निर्धारित है।

भर्ती संबंधित विवरण इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 1265 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 542 पद, ओबीसी के लिए कुल 296 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 147 पद, एससी के लिए कुल 176 पद और एसटी के लिए कुल 104 पद आरक्षित किए गए हैं।