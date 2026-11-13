RRB Group D CBT-I Result 2026: रेलवे ग्रुप-डी सीबीटी 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, 16 नवंबर को डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

रेलवे ग्रुप-डी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

कब हुई थी परीक्षा

आरआरबी की ओर से ग्रुप-डी सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 03 से 25 अगस्त, 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा के पश्चात 07 सितंबर, 2026 को प्रोविजनल आंसर-की भी जारी की गई थी। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 22,195 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।