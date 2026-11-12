RRB ALP Vacancy 2026: आरआरबी एएलपी के 3500 पदों पर बढ़ोतरी, यहां देखें जोनवाइज वैकेंसी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर वृद्धि की है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 3500 पदों पर बढ़ोतरी की है। बता दें, पहले ALP के कुल 11,127 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन अब एएलपी के कुल 14,627 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

यहां देखें जोनवाइज पदों की डिटेल आरआरबी ने एएलपी के 3500 पदों पर बढ़ोतरी की है। उम्मीदवार जोनवाइज वैकेंसी डिटेल नीचे देख सकते हैं। जोन का नाम कुल पदों की संख्या अहमदाबाद 517 अजमेर 118 प्रयागराज 153 बेंगलुरु 200 भोपाल 60 भुवनेश्वर 1251 बिलासपुर 400 चंडीगढ़ 187 चेन्नई 186 गोरखपुर 105 गुवाहाटी 676 जम्मू-श्रीनगर 400 कोलकाता 704 मालदा 443 मुंबई 137 मुजफ्फरपुर 342 पटना 153 रांची 1151 सिकंदराबाद 1215 सिलीगुड़ी 600 तिरुवनंतपुरम 64 कब हुई थी परीक्षा आरआरबी की ओर से एएलपी परीक्षा का आयोजन देशभर के निर्धारित एग्जाम सेंटर में 03 और 05 नवंबर, 2026 को किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को बेसब्री से प्रोविजनल आंसर-की का इंतजार है। बता दें, आरआरबी की ओर से जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित नई अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। यहां देखें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एएलपी के अब 14,627 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 6032 पद, एससी कैटेगरी के लिए कुल 2309 पद, एसटी कैटेगरी के लिए कुल 1259 पद, ओबीसी कैटेगरी के लिए कुल 3662 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कुल 1365 पद आरक्षित किए गए हैं।