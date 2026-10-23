मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती का एलान, रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 20 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एमपी में 200 सांदीपनि विद्यालय और जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 200 स्कूल खोले जाने का एलान भी किया। यही नहीं मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम के दौरान 950 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी दिए।

20 हजार पदों पर होगी भर्ती कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि साल 2003 से पहले स्कूल शिक्षा विभाग का कुल बजट 400 करोड़ रुपये था। जोकि अब बढ़कर लगभग 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 20 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती कब होगी, कौन आवेदन करने के पात्र होंगे और चयन का स्वरूप क्या होगा। इससे संबंधित जानकारी बहुत जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से साझा की जाएगी।

200 सांदीपनि विद्यालयों की शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के साथ-साथ प्रदेश में लगभग 200 नए सांदीपनि विद्यालयों की शुरुआत भी की जाएगी। बता दें, वर्तमान में प्रदेश में करीब 369 सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में बहुत 200 नए सांदीपनि विद्यालयों का संचालन किया जाएगा।