जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी की खोज कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्दर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 4651 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 दिसंबर 2026 निर्धारित है।

ऐसे में इच्छुक युवा भर्ती में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर तय तिथि के अंदर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

10th-ITI पास कर सकते हैं आवेदन इस भर्ती में शामिल होने के लिए कोई भी बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार ने केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण किया हो और आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

इसके साथ ही न्यूनतम 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु में रेलवे के नियमनुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 11 दिसंबर 2026 के अनुसार की जाएगी।