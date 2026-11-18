जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस निर्धारित अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। विभिन्न पदों के लिए पात्रता रखने वाले उम्मीदवार तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट manit.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

पात्रता एवं मानदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने बैचलर डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ बीई/ बीटेक/ 12th/ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा आदि प्राप्त किया हो। इसके साथ ही 10 दिसंबर 2026 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम उम्र 27/33 साल निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में छूट दी गई है। आप पद के अनुसार पात्रता की जांच के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।