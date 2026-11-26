जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती का एलान किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से स्टार्ट की जाएगी जो 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन पत्र भर सकेंगे।

कुल 200 पदों पर होनी है भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से कुल 200 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार पद का विवरण निम्नलिखित है। यहाँ दी गई छवि की टेबल ठीक उसी रूप में (as it is) प्रस्तुत है: पद/ विभाग का नाम पदों की संख्या उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरुष / महिला) (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) 93 उप निरीक्षक अभिसूचना (पुरुष / महिला) (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) 19 प्लाटून कमाण्डर (पुरुष) पीएसी / आईआरबी (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) 81 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (उत्तराखण्ड पुलिस विभाग) 05 उप आबकारी निरीक्षक (आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड) 02 योग 200 योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ने भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए योग्यता 12th पास है। उप आबकारी निरीक्षक पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद् से 12th पास किया हो और उम्र 21 से लेकर 42 साल के बीच हो। अन्य डिटेल जैसे शारीरिक योग्यता के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।