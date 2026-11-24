एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (GPRB) की ओर से कॉन्स्टेबल के 13152 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन 26 नवंबर से स्टार्ट हो जायेंगे। इसके बाद उम्मीदवार OJAS पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

योग्यता एवं मापदंड LRD कॉन्स्टेबल, जेल सिपाही पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने 12th क्लास, टेक्निकल पोस्ट पर आवेदन के लिए 12th के साथ मोटर मैकेनिक ट्रेड में सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस की हो। इसके साथ ही PSI और जेलर ग्रुप 2 पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो।