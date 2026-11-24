पुलिस कॉन्स्टेबल के 13152 पदों पर भर्ती का एलान, 26 नवंबर से शुरू हो जाएंगे आवेदन
पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। कॉन्स्टेबल, जेल सिपाही सहित अन्य पदों के लिए आवेदन 26 नवंबर से शुरू हो रहे हैं।
HighLights
12वीं, ग्रेजुएट के पास पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका।
26 नवंबर से 16 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं फॉर्म।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (GPRB) की ओर से कॉन्स्टेबल के 13152 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन 26 नवंबर से स्टार्ट हो जायेंगे। इसके बाद उम्मीदवार OJAS पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
योग्यता एवं मापदंड
LRD कॉन्स्टेबल, जेल सिपाही पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने 12th क्लास, टेक्निकल पोस्ट पर आवेदन के लिए 12th के साथ मोटर मैकेनिक ट्रेड में सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस की हो। इसके साथ ही PSI और जेलर ग्रुप 2 पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो।
भर्ती विवरण
|पद (Post)
|रिक्तियां (Vacancies)
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पुलिस कांस्टेबल (Unarmed Police Constable)
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8,233
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सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (Armed Police Constable)
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1,132
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एसआरपीएफ कांस्टेबल (SRPF Constable)
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3,107
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जेल सिपाही (पुरुष) (Jail Sepoy - Male)
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251
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जेल सिपाही (महिला/मैट्रन) (Jail Sepoy - Female/Matron)
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29
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हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक (Head Constable Driver Mechanic)
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133
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मोटर परिवहन पर्यवेक्षक (Motor Transport Supervisor)
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26
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पीएसआई (Unarmed PSI)
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225
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जेलर ग्रुप-2 (महिला) (Jailor Group-2 - Female)
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16
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कुल (Total)
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13152
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ जनरल, ओबीसी, SEBC वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए चयन फिजिकल, रनिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।