जॉब डेस्क, नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में अप्रेंटिसशिप के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 20 नवंबर है। जिन युवाओं ने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिये 3000 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिन युवाओं के पास पद से संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट है। वे इन पदों पर आवेदन करने के पात्र है।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस को प्रतिमाह 12,300 रुपये, डिप्लोमा अप्रेंटिस को प्रतिमाह 10,900 रुपये, कक्षा 10वीं/12वीं पास ट्रेड अप्रेंटिस को प्रतिमाह 8,200 रुपये, आईटीआई ट्रेड एक वर्ष के अप्रेंटिस को प्रतिमाह 9,600 रुपये और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस को प्रतिमाह 10,560 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।