OICL AO Recruitment 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें पात्रता मानदंड सहित अन्य डिटेल्स

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो ओआईसीएल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं। ओआईसीएल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें जनरलिस्ट के कुल 285 पद और हिंदी राजभाषा अधिकारी के लिए कुल 15 पद आरक्षित हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 01 दिसंबर से शुरू हो गई है। साथ ही उम्मीदवार 15 दिसंबर तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड जनरलिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की हो।

हिंदी राजभाषा के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी या अंग्रेजी भाषा में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की हो।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 30 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में चयनित किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।