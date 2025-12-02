Language
    BPSC 71 Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन, इस डेट तक भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    बीपीएससी की ओर से हार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (मुख्य) परीक्षा के लिए आवेदन कल से स्टार्ट कर दिए जायेंगे। प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती के जरिये कुल 1298 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

    BPSC CCE Mains Exam के लिए कल से स्टार्ट होंगे आवेदन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड (प्रिलिमिनरी) एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा BPSC CCE Mains Exam के लिए आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कल यानी 3 दिसंबर से स्टार्ट हो जायेंगे जो निर्धारित अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 तक जारी रहेंगे। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंदर फॉर्म भर सकेंगे।

    14261 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई

    बीपीएससी 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए थे। इसमें से 14261 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफल होकर मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई किया है। इसमें से एकीकृत प्रारंभिक परीक्षा के लिए 13368 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी पदों के लिए 893 उम्मीदवार सफल हुए हैं।

    मुख्य परीक्षा इस महीने में होगी आयोजित

    बीपीएससी की ओर से जारी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च/ अप्रैल 2026 में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व जारी होंगे। ध्यान रखें कि मेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।

    BPSC 71st Mains Exam

    मुख्य परीक्षा का पैटर्न

    बीपीएससी 71वीं मुख्य परीक्षा में कुल पांच पेपर आयोजित कराए जाते हैं। पहला पेपर सामान्य हिंदी, दूसरा पेपर जनरल स्टीज पेपर-1, तीसरा पेपर जनरल स्टीज पेपर-2, चौथा पेपर निबंध और पांचवां पेपर वैकल्पिक विषय का होता है। बता दें, मुख्य परीक्षा में प्रत्येक पेपर की अवधि तीन घंटे होगी। मुख्य परीक्षा कुल 1100 अंकों के लिए आयोजित कराया जाता है।

    1298 पदों पर होनी है भर्ती

    बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 1298 पदों के लिए होगी। आयोग ने विज्ञापन में संशोधन कर 34 नए पद जोड़े हैं, जिससे कुल रिक्तियां 1250 से बढ़कर 1298 हो गई हैं। इनमें अनुमंडल पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक जैसे पद शामिल हैं।

