NTA Recruitment 2026: एनटीए में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, 1 दिसंबर तक अप्लाई करने का मौका; पात्रता उम्र सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने डायरेक्टर ग्रुप-ए, ज्वाइंट डायरेक्टर और रिसर्च साइंटिस्ट ग्रुप-सी आदि पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार एनटीए में नौकरी करना चाहते हैं। वे इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 01 दिसंबर, 2026 निर्धारित है। उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए आयु-सीमा एनटीए में विभिन्न पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु 56 वर्ष निर्धारित की गई है। कौन कर सकते हैं अप्लाई डायरेक्टर ग्रुप-ए, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर सुपरिटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही रिसर्च साइंटिस्ट ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में कुछ वर्षों का कार्यानुभव भी होना चाहिए।