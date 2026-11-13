SSC GD Admit Card 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएसटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 26 नवंबर को होगा एग्जाम

जीडी पीईटी एवं पीएसटी परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्रलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं।

इस दिन होगा पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पीईटी एवं पीएसटी परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। पीईटी परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट के भीतर 5 किमी दौड़ और महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके साथ ही पीएसटी परीक्षा में उम्मीदवारों की उंचाई और वजन का परीक्षण किया जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों की उंचाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों की उंचाई 157 सेमी निर्धारित है।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जरूरी डिटेल जैसे अपना नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर नाम आदि की जांच ध्यान से कर लें।

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