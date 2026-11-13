RSSB Teaching Associate Admit card 2026: राजस्थान टीचिंग एसोसिएट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से टीचिंग एसोसिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस परीक्षा के जरिये कुल 3540 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए 6 स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।