जॉब डेस्क, नई दिल्ली। एनसीएल इंडिया ने डिप्टी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 145 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर इस भर्ती के लिए 20 नवंबर, 2026 से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।

कौन कर सकते हैं अप्लाई विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित क्षेत्र में स्नातक या अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु पदानुसार 30, 32, 36, 47 और 52 वर्ष निर्धारित है।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 80 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कुल 20 अंकों के लिए होगा। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।