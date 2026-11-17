जॉब डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने डेंटल सर्जन, आयुर्वेदिक फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन आदि पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 04 दिसंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू कुल 100 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। इंटरव्यू में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक, ओबीसी को 45 प्रतिशत अंक, और एससी एवं एसटी व दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।