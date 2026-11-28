जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर और डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल, एएसआई या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।

कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 111 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कॉन्स्टेबल के लिए कुल 23 पद, असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर के लिए कुल 53 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 35 पद आरक्षित किए गए हैं।

कौन कर सकते हैं अप्लाई असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।

कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह पदानुसार सैलरी भी प्रदान की जाएगी। असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये प्रतिमाह, हेड कॉन्स्टेबल के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,700 रुपये और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से लेकर 92,300 प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी।