NIA में हेड कॉन्स्टेबल, एएसआई और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती, पात्रता और उम्र डिटेल यहां करें चेक
एनआईए में हेड कॉन्स्टेबल, एएसआई और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 20 दिसंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
HighLights
20 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि।
कुल 111 पदों पर होगी भर्ती।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर और डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल, एएसआई या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2026 निर्धारित है।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 111 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कॉन्स्टेबल के लिए कुल 23 पद, असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर के लिए कुल 53 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 35 पद आरक्षित किए गए हैं।
कौन कर सकते हैं अप्लाई
असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
कितनी मिलेगी सैलरी
इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह पदानुसार सैलरी भी प्रदान की जाएगी। असिस्टेंट-सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये प्रतिमाह, हेड कॉन्स्टेबल के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,700 रुपये और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से लेकर 92,300 प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी।
NIA Recruitment 2026 Notification
कैसे करें अप्लाई
इन पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.nia.gov.in से आवेदन-पत्र डाउनलोड करना होगा। अब आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ 20 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर भेजना होगा। बता दें, 20 दिसंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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