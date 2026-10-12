LIC Vacancy 2026: एलआईसी एचएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर सरकारी जॉब पाने का मौका, 50000 प्रति महीना मिलेगी सैलरी
एलआईसी एचएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन 25 अक्टूबर तक ...और पढ़ें
HighLights
एलआईसी एचएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर हो रही भर्ती।
25 अक्टूबर तक भर्ती में शामिल होने के लिए भरा जा सकता है फॉर्म।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। फ्रेसर्स युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी (Marketing & Sales) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं।
मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए योग्यता एवं मापदंड
इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार ने MBA किया हो। सेल्स में 1 वर्ष तक काम कर चुके युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार का लोकल लैंग्वेज का अच्छे से ज्ञान हो।
ध्यान रखें कि अभ्यर्थी केवल चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, कानपुर, सोनीपत, कोयंबटूर, इंदौर, मैसूरु, पटना, रांची, भोपाल, पिंपरी-चिंचवाड़, कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, जोधपुर, लुधियाना, मदुरै, पुणे, हैदराबाद, ठाणे, मुंबई, एर्नाकुलम, जयपुर, विजयवाड़ा, रायपुर, नागपुर, नासिक, बैंगलोर, ग्वालियर पश्चिम, त्रिपुरा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कहां और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
इस भर्ती के लिए एलआईसी एचएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com/careers, इंटर्नशाला पोर्टल पर किया जा सकता है। आवेदन करने का तरीका निम्नलिखित है-
- फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर Job Opportunities में भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर Apply Now पर क्लिक करें।
- मांगी गई सभी डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
भर्ती विविरण एवं सैलरी
इस भर्ती के माध्यम से कुल 50 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों का चयन भर्ती के लिए होगा उनको पहले दो वर्ष के लिए 40 हजार रुपये से लेकर 50000 रुपये तक प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जायेगा। 2 वर्ष के लिए सर्विस बॉन्ड भरवाया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को 14 लाख या उससे अधिक वार्षिक पैकेज प्रदान किया जायेगा।
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