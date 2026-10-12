CRPF Recruitment 2026: कॉन्स्टेबल एवं हेड कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, उम्र पात्रता फीस सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में शामिल होकर देश सेवा करने की चाह रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खुशखबरी है। सीआरपीएफ की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत कॉन्स्टेबल एवं हेड कॉन्स्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं वहीं हेड कॉन्स्टेबल पदों पर फॉर्म भरने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम और अधिकतम उम्र 23 साल से नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के अनुसार होगी। इसके अलावा अभ्यर्थी ने स्पोर्ट्स में निर्धारित योग्यता हासिल की हो जो निम्नलिखित है।

उम्मीदवार ने इंटरनेशनल लेवल पर खेल प्रतियोगिता, नेशनल गेम्स/चैंपियनशिप में राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में प्रतिनिधित्व किया हो। IOA द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स में मेडल हासिल किया हो कम से कम तीसरे स्थान पर रहे हो। या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, जूनियर नेशनल/ सीनियर नेशनल गेम्स/ स्पोर्ट्स स्टेट स्कूल टीम या सीजीएपआई स्कूल गेम्स/ लेवल गेम्स/ खेल यूनिवर्सिटी गेम्स/ खेलो इंडिया यूथ गेम्स/ खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मेडल जीते हों या तीसरे पोजीशन पर रहे हों। अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में गोल्ड या सिल्वर मेडल हासिल किया हो।