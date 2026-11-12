झारखंड में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, 15 नवंबर तक अप्लाई करने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी (JRHMS) की ओर से स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया था।

वे JRHMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 15 नवंबर, 2026 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कितनी होनी चाहिए उम्र

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 23 से 64 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु की गणना 31 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।

कितने पदों पर होगी भर्ती

जेआरएचएमएस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए कुल 106 पद और नॉन-टीचिंग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए कुल 200 पद आरक्षित किए गए हैं।

कितनी मिलेगी सैलरी

इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 3 लाख रुपये का वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

कैसे करें अप्लाई

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।