इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस के 409 पदों पर आवेदन स्टार्ट, बिना परीक्षा इंटरव्यू के होगा चयन; जल्द करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। दसवीं/ITI, 12वीं, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर ऐसे युवा जो नौकरी की तलाश में हैं वे इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन के लिए NAPS/ NATS पोर्टल पर एनरोल होना अनिवार्य है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 दिसंबर 2026 (शाम 5 बजे तक) है।

भर्ती के लिए योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने पद के अनुसार 10th के साथ ITI/ 12वीं/ B.A./B.Sc./B.Com/ संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा/ डिग्री आदि प्राप्त किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्र की गणना 30 नवंबर 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में छूट दी गई है।