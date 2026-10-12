आईआईटी जोधपुर में नॉन-टीचिंग पदों पर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, चेक करें पद-पात्रता फीस सिलेक्शन प्रॉसेस सहित पूरी डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर की ओर से विभिन्न नॉन-टीचिंग पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं एवं फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी से लेकर अन्य डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए योग्यता इस भर्ती में पद के अनुसार अलग-अलग पात्रता तय की गई है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार किसी भी विषय में मास्टर्स की डिग्री/ साइकोलॉजी में एमए-ग्रेजुएशन/ एमडी या एमएस/ संबंधित क्षेत्र में बीटेक/ एमटेक/ एमई/ मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस/ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लिकेशन/ कंप्यूटर एप्लिकेशन में बैचलर डिग्री आदि प्राप्त की हो।

इसके अलावा उम्मीदवार की अधिकतम आयु पद के अनुसार 27/ 30/ 35/ 40/ 45 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी।