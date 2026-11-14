Exim Bank Recruitment 2026: मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटीफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। दरअसल एक्जिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे 27 नवंबर से इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिये कुल 120 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार 11 दिसंबर, 2026 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

भर्ती संबंधित विवरण नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 120 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कुल 90 पद और मैनेजर के लिए 30 पद आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग जैसे एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।