DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीए और प्यून सहित कई पदों पर आवेदन शुरू, यहां देखें अप्लाई करने का आसान प्रोसेस

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट और प्यून सहित अन्य पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे पात्रता मानदंड की जांच करके 04 नवंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।

कौन कर सकते हैं अप्लाई आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

प्रोसेस सर्वर और प्यून के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट पदों के लिए स्नातक डिग्री धारक आवेदन करने के पात्र होंगे। कितने पदों पर होगी भर्ती डीएसएसएसबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 641 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए कुल 27 पद, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 206 पद, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के लिए कुल 174 पद, प्रोसेस सर्वर के लिए कुल 92 पद और प्यून के लिए कुल 142 पद आरक्षित किए गए हैं।