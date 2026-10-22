BTSC Recruitment 2026: टूरिंग वेटेरिनरी ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट कल, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) में टूरिंग वेटेरिनरी ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कल यानी 23 अक्टूबर तक का समय है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक BTSC Touring Veterinary Officer Recruitment 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

इतना मिलेगा हर महीने वेतनमान टूरिंग वेटेरिनरी ऑफिसर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये प्रतिमाह वेतनमान दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड टूरिंग वेटेरिनरी ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से बीवीएससी या बीवीएससी एंड एच की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।