BSF Sub-Inspector Bharti 2026: बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाइन माध्यम में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार BSF में बतौर सब-इंस्पेक्टर के पदों पर अपनी सेवा देना चाहते हैं। वे ऑफलाइन माध्यम में BSF Sub-Inspector Bharti 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन बीएसएफ की ओर से सब-इंस्पेक्टर के कुल 34 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें सब-इंस्पेक्टर (मेडिकल) के लिए कुल 14 पद, सब-इंस्पेक्टर (लैब टेक्निशियन) के कुल 12 पद और सब-इंस्पेक्टर (फिजियोथेरेपिस्ट) के लिए कुल 08 पद आरक्षित हैं।

आवेदन करने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता सब-इंस्पेक्टर (मेडिकल) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक नर्सिंग कोर्स या एडवांस्ड नर्सिंग कोर्स किया हो।

सब-इंस्पेक्टर (लैब टेक्निशियन) के पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में दो वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए।

सब-इंस्पेक्टर (फिजियोथेरेपिस्ट) के लिए उम्मीदवारों के पास फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह वेतनमान दिया जाएगा।