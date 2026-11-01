BPSC TRE 4 Bharti 2026: बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज ही कर आवेदन, कल है फीस जमा करने की लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चतुर्थ शिक्षक भर्ती (BPSC TRE 4) 2026 में आवेदन करने की सोच रहे ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल यानी 2 नवंबर को इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की लास्ट डेट है वहीं 3 नवंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं होगा ऐसे में पहले एप्लीकेशन जमा कर लें।

कुल 33320 पदों पर होंगी नियुक्तियां बीपीएससी की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 33320 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 4370 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए के लिए सबसे ज्यादा 16540 पद आरक्षित हैं।