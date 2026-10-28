ISRO Recruitment 2026: इसरो में टेक्नीशियन-ड्राइवर पदों पर नौकरी पाने का मौका, बढ़िया वेतन के साथ साढ़े 8 घंटे की शिफ्ट और 2 दिन ऑफ

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत यूआर सेटेलाइट सेंटर (URSC) में टेक्नीशियन एवं ड्राइवर पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 13 नवंबर 2026 तक फॉर्म एवं शुल्क जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जायेगा।

भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 61 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से टेक्नीशियन B के लिए 46 पद, हल्के वाहन चालक के लिए 5 पद और हैवी वेहिकल ड्राइवर के लिए 10 पद आरक्षित हैं। अच्छी सैलरी के साथ 5 डे वर्किंग इसरो में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सप्ताह में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम (5 डे वर्किंग) करना होगा। काम के घंटो की शिफ्ट केवल 8:30 घंटे रहेगी जिसके लिए टाइमिंग सुबह 8:30 से लेकर शाम 5 बजे है। टेक्नीशियन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 21,700 प्रति माह के साथ अन्य भत्ते और ड्राइवर पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 19,900 प्रतिमाह सैलरी के साथ अन्य भत्ते प्रदान किये जायेंगे।