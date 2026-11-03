BPSC Teacher TRE Bharti 2026: बिहार में स्कूल टीचर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट आज, इन 5 तरीकों से करें आज ही अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। स्कूल टीचर TRE 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक BPSC School Teacher TRE 4.0 Bharti 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है। उन उम्मीदवारों के पास इन पदों पर आवेदन करने का आज यानी 03 नवंबर, 2026 तक आखिरी मौका है। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कितने पदों पर होगी भर्ती बीपीएसससी टीचर टीआरई 4.0 भर्ती के जरिये बिहार में स्कूल टीचर के कुल 33320 पदों पर भर्ती की जाएगी। बीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए कुल 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल 8563 पद, कक्षा 9 से 10 तक के लिए कुल 4370 पद और कक्षा 11 से 12 तक के लिए कुल 16540 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।