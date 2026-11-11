BOB Professionals Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, पात्रता और उम्र सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार ग्रुप हेड और टेरिटरी हेड आदि पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशिल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 837 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 24 नवंबर, 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए आयु-सीमा पदानुसार निर्धारित है। पदानुसार न्यूनतम आयु 24, 26, 28 और 35 वर्ष व अधिकतम आयु 35, 42, 45 और 50 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। उम्मीदवारों पद से संबंधित क्षेत्र में कुछ वर्षों का कार्यानुभव भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को कैटेगरी के आधार पर रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 850 रुपये और एससी एवं एसटी व दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 175 रुपये निर्धारित है।