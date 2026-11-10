यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की गाइड ने पढ़ाई के लिए 3 स्टडी मेथड को बताया बेस्ट, सेल्फ टेस्टिंग पढ़ाई को बना सकती है रोचक

करियर डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्रों को विषयों को याद करने के लिए नोट्स बनाने और घंटों तक पढ़ाई करने की सलाह दी जाती है। यह पढ़ाई करने का एक अच्छा तरीका तो है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह एक बेहतरीन लर्निंग स्टडी मेथड भी हो।

यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की द लर्निंग सेंटर की एक गाइड का मानना है कि पढ़ाई के दौरान छात्रों को पैसिव रीडिंग की बजाय एक्टिव लर्निंग और नियमित अभ्यास को अपनाना चाहिए। उन्होंने पढ़ाई के लिए 3 ऐसे स्टडी मेथड भी बताए हैं, जो हर स्टूडेंट के लिए मददगार हो सकते हैं।

कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में खुद को समझाएं अगर आप पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन मेथड को अपनाना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट्स को बार-बार पढ़ने के बजाय पढ़े हुए विषय से स्वयं से सवाल पूछे। साथ ही क्विज बनाएं और बगैर नोट्स देखे जवाब दें। इसके साथ ही विषय को गहराई से समझने के लिए विषय को खुद को ऐसे समझाएं जैसे आप क्लास में किसी को पढ़ा रहे हैं।

छोटे-छोटे सेशन में पढ़ाई करें एग्जाम से पहले कई घंटों तक पढ़ाई करने के बजाय छोटे-छोटे फोकस्ड सेशन में पढ़ाई करें। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की गाइड स्टूडेंट्स को छोटे-छोटे सेशन में पढ़ाई करने की सलाह देती है। साथ ही वह 40 से 45 मिनट तक लगातार पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई से ब्रैक लेने का सुझाव भी देती है।