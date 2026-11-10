ICSE ISC Date Sheet 2027: आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, इस डेट से शुरू होगा एग्जाम

आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। छात्र एवं अभिभावक यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

The Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) has announced the schedule for the Indian Certificate of Secondary Education (ICSE – Class X) and Indian School Certificate (ISC – Class XII) Year 2027 Examinations. A total of 379,980 candidates will appear for the two examinations, reaffirming the CISCE's extensive reach and its continued commitment to delivering credible, fair and high-quality school-level assessments. The ICSE Year 2027 Examination will see 2.70 lakh candidates from 3,106 affiliated schools, while more than 1.1 lakh candidates from 1,651 schools will appear for the ISC examination. The ICSE examination will cover 76 subjects / papers, while the ISC examination will feature 60 subjects, reflecting the breadth and diversity of academic disciplines offered by CISCE. The ICSE Year 2027 Examination will commence on Monday, 15 February 2027, and conclude on Wednesday, 31 March 2027. The examination will be conducted across 2,835 examination centres in India and overseas.