बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के 575 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन 2 नवंबर से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद BCECEB ने सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर फेज-3 के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 02 नवंबर, 2026 से अप्लाई कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 23 नवंबर, 2026 निर्धारित है।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। इन स्टेप्स से कर सकेंगे घर बैठे खुद अप्लाई सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वे नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।