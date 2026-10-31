Bihar STET 2026: एसटीईटी परीक्षा के लिए बिहार GK के इन सवालों को जरूर पढ़कर जाएं, आएंगे पूरे नबंर

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से विभिन्न एग्जाम सेंटर में Bihar STET Exam 2026 का आयोजन किया जा रहा है। एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा 25 अक्टूबर से शुरू हो गई थी, जोकि अब 30 नवंबर, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य ज्ञान GK से भी सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, तो आप नीचे दिए गए बिहार GK के जरूरी सवालों से अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं।

1. बिहार की राजकीय भाषा कौन-सी है?

हिंदी व उर्दू

2. बिहार का प्रमंडल कितना है?

9

3. बिहार में कुल कितने जिले हैं?

38

4. बिहार में सर्वाधिक जनसख्यां वाला जिला कौन-सा है ?

पटना

5. बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन-सा हैं?

शेखपुरा

6. बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा हैं ?

मुंगेर

7. बिहार में सर्वाधिक साक्षारता वाला जिला कौन-सा हैं ?

रोहतास

8. बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन-सा हैं ?

पटना

9. बिहार शब्द का अर्थ क्या है ?

बौद्ध मठ

10. बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था?

15 अप्रैल, 1930

11, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी हुई ?

03 फरवरी, 1916

12. झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था?

15 नवंबर, 2000



13. बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी ?

सहजानंद सरस्वती

14. बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था ?

22 मार्च, 1912

15. इस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्रज्य में मिलाया

अकबर

16. बिहार में डालमिया नगर किसके लिए जाना जाता है ?

चमड़ा

17. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी?

1934

18. महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था?

चंपारण

19. मगध में मौर्यवंश शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ?

चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा

20. बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन-सा है?

सहरसा

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