Bihar Board Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए डमी कार्ड जारी, 7 नवंबर तक सुधार करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन छात्र एवं छात्राओं ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण करवाया था। वे छात्र अपने स्कूल प्रशासन की मदद से डमी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय प्रधान अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड की मदद से समिति की वेबसाइट पर लॉगिन करके डमी एडमनिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे कर सकते हैं डमी कार्ड डाउनलोड बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के लिए डमी कार्ड स्कूल प्रशासन समिति की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए स्कूल प्रशासन को यूजर आईडी एवं पासवर्ड की मदद से ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।