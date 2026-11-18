जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रुप-ए, बी और ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार बीएचयू में ग्रुप-ए, बी या सी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बीएचयू में विभिन्न पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर, 2026 निर्धारित है। इस भर्ती के जरिये कुल 601 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें ग्रुप-ए के लिए कुल 39 पद, ग्रुप-बी के लिए कुल 407 पद और ग्रुप-सी के लिए कुल 155 पद आरक्षित है।

शैक्षणिक योग्यता ग्रुप-सी के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही ग्रुप-ए और सी के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री व इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।