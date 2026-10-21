BHEL Artisan Bharti 2026: बीएचईएल में सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस, आर्टिसन के 660 पदों पर हो रही भर्ती
बीएचईएल में आर्टिसन के 660 पदों पर आवेदन स्टार्ट हो गए हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 18 नवंबर तक जारी ...और पढ़ें
HighLights
बीएचईएल में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका।
18 नवंबर तक भर्ती में शामिल होने के लिए किया जा सकता है आवेदन।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की ओर से आर्टिसन के 660 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 21 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी युवा सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 तय की गई है।
कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग
आर्टिसन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के साथ ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। 1 अक्टूबर 2026 को ध्यान में रखकर उम्मीदवार की आयु 27 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी गई है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से 660 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ट्रेड के अनुसार पदों का विवरण निम्नलिखित है-
|पद का नाम
|पदों की संख्या
|फिटर
|278
|वेल्डर
|104
|टर्नर
|52
|मशीनिस्ट
|101
|इलेक्ट्रीशियन
|90
|इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
|23
|फाउन्ड्रीमैन
|12
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
इस भर्ती में आवेदन के लिए सबसे पहले careers.bhel.in पर जाकर भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें। नए पोर्टल पर New? Register Here पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें। इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें। कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
इस भर्ती में आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को 1072 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच और एक्स सर्विसमैन को शुल्क के रूप में 472 रुपये जमा करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
इस डेट में होगी परीक्षा
इस भर्ती में चयनित होने के लिए परीक्षा का आयोजन 11 दिसंबर 2026 (प्रस्तावित) को करवाया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अन्य डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
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