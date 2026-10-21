BHEL Artisan Bharti 2026: बीएचईएल में सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस, आर्टिसन के 660 पदों पर हो रही भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की ओर से आर्टिसन के 660 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन आज यानी 21 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी युवा सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 तय की गई है।

कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग आर्टिसन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के साथ ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। 1 अक्टूबर 2026 को ध्यान में रखकर उम्मीदवार की आयु 27 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी गई है।