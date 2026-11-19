जॉब डेस्क, नई दिल्ली। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 1393 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो युवा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर से शुरू गए हैं।

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को 17 दिसंबर, 2026 तक अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकेंगे। इस डेट पर होगा प्रीलीम्स एग्जाम टेक्निकल असिस्टेंट प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन फरवरी, 2027 में किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की ओर से प्रारंभिक परीक्षा तिथि का एलान जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।